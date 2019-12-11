Не хочу в это грязное корыто, - Сенцов о походе в политику
11 декабря, 2019, 21:38
Экс-пленник Кремля и режиссер Олег Сенцов рассказал, собирается ли идти в политику
Об этом он сказал на встрече с ветеранами, передает The Бабель.
"Я не собираюсь в политику, как бы кто этого ни хотел. Я не хочу в это грязное корыто", - сказал Сенцов.
Он добавил: чтобы прыгать в это "корыто" нужно сильное желание, а такого у него нет.
"Я продолжу заниматься гражданской деятельностью. Мне нравится делать это без официоза, потому что тогда я свободен от всех", - подчеркнул Сенцов.
- Освобожденный пленник Кремля, режиссер Олег Сенцов сказал, что ненавидит президента России Владимира Путина, но при этом благодарен ему за то, что Украина не стала такой, как Беларусь.
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