Не хочу в это грязное корыто, - Сенцов о походе в политику

11 декабря, 2019, 21:38

Экс-пленник Кремля и режиссер Олег Сенцов рассказал, собирается ли идти в политику

Об этом он сказал на встрече с ветеранами, передает The Бабель.

"Я не собираюсь в политику, как бы кто этого ни хотел. Я не хочу в это грязное корыто", - сказал Сенцов.

Он добавил: чтобы прыгать в это "корыто" нужно сильное желание, а такого у него нет.

"Я продолжу заниматься гражданской деятельностью. Мне нравится делать это без официоза, потому что тогда я свободен от всех", - подчеркнул Сенцов.