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Espreso.tvОбществоНа ямы на дорогах или снег можно будет жаловаться через мобильное приложение: Укравтодор обещает реагировать

На ямы на дорогах или снег можно будет жаловаться через мобильное приложение: Укравтодор обещает реагировать


фото: today.ua
Укравтодор начал сотрудничество с навигационной системой Waze, которая собирает данные водителей о состоянии покрытия, авариях или погодных условиях на дорогах Украины онлайн

Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.

Отныне все жалобы пользователей программы на автодороги собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени.

Таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране. А также оперативно получать уведомления о гололедице или ограничении в движении из-за аварии и реагировать на них.

Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.

Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Но в дальнейшем должна заработать по всей стране.

"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", - считает глава Укравтодора Александр Кубраков.

 

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