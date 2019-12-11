На ямы на дорогах или снег можно будет жаловаться через мобильное приложение: Укравтодор обещает реагировать
Об этом сообщает пресс-служба Укравтодора.
Отныне все жалобы пользователей программы на автодороги собираются в единую базу, которая доступна для дорожной службы в режиме реального времени.
Таким образом ведомство сможет собрать максимально полную информацию о состоянии покрытия по всей стране. А также оперативно получать уведомления о гололедице или ограничении в движении из-за аварии и реагировать на них.
Вся информация подается с точными GPS-координатами, а также с фотографиями и комментариями от водителей, если последние их добавили.
Пока система тестируется во Львовской и Днепропетровской областях. Но в дальнейшем должна заработать по всей стране.
"Мы сможем еще более оперативно реагировать на жалобы граждан и сосредоточить наше внимание в первую очередь на наиболее проблемных участках дорог", - считает глава Укравтодора Александр Кубраков.
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