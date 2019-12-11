Министр образования рассказала о студенческих стипендиях в 2020 году

11 декабря, 2019, 15:26

В украинском госбюджете на 2020 год не предусмотрены средства на повышение стипендий

Об этом заявила министр образования и науки Анна Новосад в интервью изданию РБК-Украина.

На вопрос журналистов, планируется ли в министерстве повышение стипендий студентам и их верификация, глава ведомства ответила, что нужно верифицировать социальные стипендии.

"Когда мы говорим об академических стипендиях, то, по моему мнению, это должно быть инструментом мотивации лучших. Они должны быть намного выше, чем сейчас. На следующий год пока увеличение не закладывали. Но все же из-за существенного увеличения стипендий мы постепенно должны уменьшать процент тех, кто отенциально их может получать", - пояснила Новосад.

Также министр добавила, что в министерстве пока отсутствует модель того, как будет меняться подход к стипендиям.

"По моему мнению, мы должны двигаться в направлении того, когда стипендии академические - это инструмент вознаграждение лучших студентов", - сказала Новосад.