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Espreso.tvОбществоМинские договоренности могут поменять на следующей Нормандской встрече, - Резников

Минские договоренности могут поменять на следующей Нормандской встрече, - Резников


фото: mdp.org.ua
Трехсторонняя контактная группа по мирному урегулированию ситуации в Донбассе подготовит изменения в Минских соглашений для последующей Нормандской встречи, запланированной на март 2020

Об этом сообщает представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, передает hromadske .

"Мы точно напишем эти предложения (к следующей Нормандской встрече, - ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта" , - рассказал он.

Представитель Украины убежден, что соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию сделок потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, что стороны Нормандского саммита договорились о необходимости инкорпорировать так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство..

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