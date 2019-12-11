Минские договоренности могут поменять на следующей Нормандской встрече, - Резников

Об этом сообщает представитель Украины в политической подгруппе ТКГ Алексей Резников, передает hromadske .

"Мы точно напишем эти предложения (к следующей Нормандской встрече, - ред.), они даже были в инициативах президента готовы. Но за те четыре месяца наши ожидания, что даже те домашние задания, о которых договорились стороны, можно сделать до марта" , - рассказал он.

Представитель Украины убежден, что соглашения нужно пересмотреть для того, чтобы "они сработали".

Подготовленную редакцию сделок потом хотят обсудить с политическими советниками и министрами иностранных дел четырех стран.

Напомним, что стороны Нормандского саммита договорились о необходимости инкорпорировать так называемую формулу Штайнмайера в украинское законодательство..