Минцифры запустило чаты для поддержки предпринимателей в Telegram и Viber
11 декабря, 2019, 09:38
Отвечать на вопросы о бизнесе будут представители Минцифры и правительственного контактного центра.
Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию для предпринимателей. Пока что она работает в экспериментальном режиме и доступна в виде онлайн-чата через Telegram и Viber
Об этом сообщается на сайте министерства.
Отвечать на вопросы о бизнесе будут представители Минцифры и правительственного контактного центра.
Чат работает круглосуточно, запрос обещают обрабатывать в течение 15 минут, сложные вопросы могут отнимать больше времени.
В будущем министерство планирует запустить горячую телефонную линию.
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