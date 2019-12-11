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Espreso.tvОбществоМинцифры запустило чаты для поддержки предпринимателей в Telegram и Viber

Минцифры запустило чаты для поддержки предпринимателей в Telegram и Viber

Министерство цифровой трансформации запустило горячую линию для предпринимателей. Пока что она работает в экспериментальном режиме и доступна в виде онлайн-чата через Telegram и Viber

Об этом сообщается на сайте министерства.

Отвечать на вопросы о бизнесе будут представители Минцифры и правительственного контактного центра.
Чат работает круглосуточно, запрос обещают обрабатывать в течение 15 минут, сложные вопросы могут отнимать больше времени.

В будущем министерство планирует запустить горячую телефонную линию.

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