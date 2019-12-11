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Espreso.tvОбществоМилованов опубликовал данные о своих зарплатах от начала работы в Минэкономразвития

Милованов опубликовал данные о своих зарплатах от начала работы в Минэкономразвития


фото: zik
Судя по опубликованной банковской информации за три месяца работы министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заработал 93 тыс. грн

Изображение с суммами выплат в мобильном банкинге Милованов опубликовал в своем фейсбуке.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - отметил министр.

"Я хочу получать такую же зарплату, как и все другие министры. Не больше и не меньше. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", - добавил он.

  • Накануне бывший вице-премьер Украины Павел Розенко распространил информацию о том, что Милованов в ноябре получил зарплату в размере 271 тысяч грн.
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