Милованов опубликовал данные о своих зарплатах от начала работы в Минэкономразвития

11 декабря, 2019, 17:00

Судя по опубликованной банковской информации за три месяца работы министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов заработал 93 тыс. грн

Изображение с суммами выплат в мобильном банкинге Милованов опубликовал в своем фейсбуке.

"Все выплаты - зарплаты и премии, которые я получил за 3 месяца работы в Министерстве. На фото. 93122 грн в целом, что составляет 31041 грн в месяц", - отметил министр.

"Я хочу получать такую же зарплату, как и все другие министры. Не больше и не меньше. Зарплаты должны быть такими, чтобы честный и высококвалифицированный человек согласился за нее работать", - добавил он.