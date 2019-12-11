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Espreso.tvОбществоМИД обеспокоен визитом крымских "чиновников" в Сербию

МИД обеспокоен визитом крымских "чиновников" в Сербию

МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с визитом представителей оккупационной администрации Крыма в Белград

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 г., в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведения конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 г. "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым".

 

 

 

 

 

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