МИД обеспокоен визитом крымских "чиновников" в Сербию

11 декабря, 2019, 22:31

МИД Украины выразил обеспокоенность в связи с визитом представителей оккупационной администрации Крыма в Белград

Об этом сообщает пресс-служба Министерства иностранных дел Украины.

"Министерство иностранных дел Украины глубоко обеспокоено фактом визита представителей оккупационной администрации Крыма в Белград 4-7 декабря 2019 г., в ходе которого имели место встречи с депутатами Парламента Сербии и проведения конференции "Белградский диалог: конструктивные отношения с Россией и признание волеизъявления народа Крыма", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указанное воспринимается Украиной как недружественный акт, нарушающий положение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН 68/262 от 27.03.2014 г. "Территориальная целостность Украины" и квалифицируется как попытка Российской Федерации легитимизировать незаконную оккупацию Автономной Республики Крым".