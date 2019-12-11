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Espreso.tvОбществоМощный взрыв возле крупнейшей базы США в Афганистане: трое погибших

Мощный взрыв возле крупнейшей базы США в Афганистане: трое погибших


фото: reuters
Вблизи аэродрома Баграм в Афганистане, который американские военные используют как самую крупную базу в этой стране, 11 декабря взорвались два заминированных автомобиля

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на афганского чиновника.

По сообщению, взрыв произошел в селе Ян Кадам, у стен аэродрома, расположенного к северу от Кабула. После взрыва группа боевиков уничтожила пост безопасности "Баграм", а затем вступила в бой с отрядом охраны базы.

Представитель миссии НАТО в Афганистане "Решительная поддержка", в которую входят и военные США, заявил, что "нападение на аэродром Баграм направлено против медицинского учреждения, которое строится для помощи афганским людям, живущим возле базы".

Нападение было "быстро отражено", но "будущее медицинское учреждение было сильно повреждено".

Жертв среди американских военных или других участников международной коалиции не было, отметил представитель миссии.

Генерал Махфуз Вализада, командир полиции провинции Парван, где произошло нападение, сообщил агентству AP, что целью нападавших был военный конвой США.

Пока никто не взял на себя ответственность за нападение.

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