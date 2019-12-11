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Espreso.tvСпортМаркевич заявил, что ему больно смотреть, как играет "Динамо"

Маркевич заявил, что ему больно смотреть, как играет "Динамо"


фото: dynamomania.com
Председатель комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что ему больно смотреть, как играет киевское "Динамо"

Об этом Маркевич заявил в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

По словам тренера, он болеет за "Динамо" с шести лет и помнит совсем другую киевскую команду.

"Я болею за "Динамо" с шести лет, эта команда всегда была визитной карточкой Украины. А сейчас больно смотреть, как играет команда. Я помню совсем другое "Динамо". В киевском клубе на меня обижаются. Пусть обижаются, ради бога. Вы докажите своей работой. Мы не можем "Мальме" обыграть, о чем мы говорим?" - спросил Маркевич.

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