Маркевич заявил, что ему больно смотреть, как играет "Динамо"

11 декабря, 2019, 13:32

Председатель комитета национальных команд Украинской ассоциации футбола Мирон Маркевич заявил, что ему больно смотреть, как играет киевское "Динамо"

Об этом Маркевич заявил в интервью YouTube-каналу Stargorod Sport.

По словам тренера, он болеет за "Динамо" с шести лет и помнит совсем другую киевскую команду.

"Я болею за "Динамо" с шести лет, эта команда всегда была визитной карточкой Украины. А сейчас больно смотреть, как играет команда. Я помню совсем другое "Динамо". В киевском клубе на меня обижаются. Пусть обижаются, ради бога. Вы докажите своей работой. Мы не можем "Мальме" обыграть, о чем мы говорим?" - спросил Маркевич.