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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды

Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды


фото: uefa.com
В среду, 11 декабря, будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

6-й тур

одиннадцатое декабря

Группа А

22:00 ПСЖ (Франция) - "Галатасарай" (Турция)

22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Испания)

группа В

22:00 "Бавария" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)

22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Црвена Звезда" (Сербия)

группа С

19:55 "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"

19:55 "Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия), "Футбол 2"

Группа D

22:00 "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Россия)

22:00 "Байер" (Германия) - "Ювентус" (Италия), "Футбол 1"

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