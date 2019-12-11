Лига чемпионов: расписание матчей и трансляций среды
11 декабря, 2019, 08:14
В среду, 11 декабря, будут сыграны восемь матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
6-й тур
одиннадцатое декабря
Группа А
22:00 ПСЖ (Франция) - "Галатасарай" (Турция)
22:00 "Брюгге" (Бельгия) - "Реал" (Испания)
группа В
22:00 "Бавария" (Германия) - "Тоттенхэм" (Англия)
22:00 "Олимпиакос" (Греция) - "Црвена Звезда" (Сербия)
группа С
19:55 "Динамо" (Загреб, Хорватия) - "Манчестер Сити" (Англия), "Футбол 1"
19:55 "Шахтер" (Украина) - "Аталанта" (Италия), "Футбол 2"
Группа D
22:00 "Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Россия)
22:00 "Байер" (Германия) - "Ювентус" (Италия), "Футбол 1"
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