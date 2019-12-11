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Espreso.tvСпортЛига чемпионов: "Зенит" опозорился в Португалии и результаты других матчей вторника

Лига чемпионов: "Зенит" опозорился в Португалии и результаты других матчей вторника


фото: Reuters
Во вторник, 10 декабря, были сыграны восемь матчей 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов

Об этом сообщает Еспресо.TV .

Лига чемпионов

6-й тур

10 декабря

Группа Е

"Наполи" (Италия) - "Генк" (Бельгия) 4:0

Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мартинес, 75 (пен)

"Зальцбург" (Австриия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:2

Голы: Кейта, 57, Салах, 58

Группа F

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Чехия) 2:1

Голы: Санчо, 10 Брандт, 61 - Соучек, 43

"Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1:2

Голы: Лукаку, 44 - Перес, 23 Фати, 87

Группа G

"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия) 3:0

Голы: серво, 47, Пицци, 58 (пен), Азмун, 79 (пен)

"Лион" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) 2:2

Голы: Ауар, 50, Деппа, 82 - Форсберг, 9 (пен), Вернер, 33 (пен)

Группа Н

"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) 2:1

Голы: Эбрахам, 19 Аспиликуэта, 35

"Аякс" (Нидерланды) - "Валенсия" (Испания) 0:1

Голы: Родриго, 24

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