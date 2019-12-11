Лига чемпионов: "Зенит" опозорился в Португалии и результаты других матчей вторника
Об этом сообщает Еспресо.TV .
Лига чемпионов
6-й тур
10 декабря
Группа Е
"Наполи" (Италия) - "Генк" (Бельгия) 4:0
Голы: Милик, 3, 26, 38 (пен), Мартинес, 75 (пен)
"Зальцбург" (Австриия) - "Ливерпуль" (Англия) 0:2
Голы: Кейта, 57, Салах, 58
Группа F
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Чехия) 2:1
Голы: Санчо, 10 Брандт, 61 - Соучек, 43
"Интер" (Италия) - "Барселона" (Испания) 1:2
Голы: Лукаку, 44 - Перес, 23 Фати, 87
Группа G
"Бенфика" (Португалия) - "Зенит" (Россия) 3:0
Голы: серво, 47, Пицци, 58 (пен), Азмун, 79 (пен)
"Лион" (Франция) - "Лейпциг" (Германия) 2:2
Голы: Ауар, 50, Деппа, 82 - Форсберг, 9 (пен), Вернер, 33 (пен)
Группа Н
"Челси" (Англия) - "Лилль" (Франция) 2:1
Голы: Эбрахам, 19 Аспиликуэта, 35
"Аякс" (Нидерланды) - "Валенсия" (Испания) 0:1
Голы: Родриго, 24
- 10 декабря, в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала турнира.
- 10 декабря во шестом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Интер" не смог переиграть "Барселону" в Милане и вылетел в Лигу Европы.
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