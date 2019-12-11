Лига чемпионов: "Боруссия" победила "Славию" и вышла в 1/8 финала

11 декабря, 2019, 00:12

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила чешскую "Славию" со счетом 2: 1 и вышла в 1/8 финала турнира

Об этом сообщает Эспрессо.TV.

После 6-ти туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете Е, победил "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 13 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировал "Наполи", 12 пунктов. Австрийский "Зальцбург" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Бельгийский "Генк" провалил групповой раунд, завершив свои выступления только с одним зачетным баллом.

Лига чемпионов

6-й тур

10 декабря

Группа F

"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Прага, Чехия) 2: 1

Голы: Санчо, 10 Брандт, 61 - Соучек, 43

Удаление: Вайгль, 77