Лига чемпионов: "Боруссия" победила "Славию" и вышла в 1/8 финала
11 декабря, 2019, 00:12
В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов дортмундская "Боруссия" победила чешскую "Славию" со счетом 2: 1 и вышла в 1/8 финала турнира
Об этом сообщает Эспрессо.TV.
После 6-ти туров группового раунда Лиги чемпионов, в квартете Е, победил "Ливерпуль", у команды Юргена Клоппа 13 очков, и выход в 1/8 финала турнира с первого места. Со второй ступени еврокубковую весну себе гарантировал "Наполи", 12 пунктов. Австрийский "Зальцбург" весной сыграет в Лиге Европы, у команды третье место и 7 очков. Бельгийский "Генк" провалил групповой раунд, завершив свои выступления только с одним зачетным баллом.
Лига чемпионов
6-й тур
10 декабря
Группа F
"Боруссия" (Дортмунд, Германия) - "Славия" (Прага, Чехия) 2: 1
Голы: Санчо, 10 Брандт, 61 - Соучек, 43
Удаление: Вайгль, 77
- 10 декабря во шестом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Интер" не смог переиграть "Барселону" в Милане и вылетел в Лигу Европы.
- 10 декабря, в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4: 0 и вышел в 1/8 финала турнира.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно