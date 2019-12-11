Лига чемпионов: "Атлетико" победил "Локомотив" и оставил россиян без еврокубковой весны

11 декабря, 2019, 23:55

В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" победил московский "Локомотив" со счетом 2:0

Об этом сообщает Эспрессо.TV .

Московский "Локомотив" завершил групповой раунд Лиги чемпионов на четвертом месте, у команды 3 очка. Победу в группе D получил туринский "Ювентус", у команды 16 зачетных баллов. Второе место занял мадридский "Атлетико", у испанцев 10 пунктов. Третью строчку, которая позволит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы занял немецкий "Байер", в леверкузенского клуба 6 очков.

Лига чемпионов

Групповой раунд, 6-й тур

одиннадцатое декабря

Группа D

"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия) 2:0

Голы: Жоау Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54

Нереализованный пенальти: Триппьер, 2