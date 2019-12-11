Лига чемпионов: "Атлетико" победил "Локомотив" и оставил россиян без еврокубковой весны
11 декабря, 2019, 23:55
В шестом туре группового раунда Лиги чемпионов испанский "Атлетико" победил московский "Локомотив" со счетом 2:0
Об этом сообщает Эспрессо.TV .
Московский "Локомотив" завершил групповой раунд Лиги чемпионов на четвертом месте, у команды 3 очка. Победу в группе D получил туринский "Ювентус", у команды 16 зачетных баллов. Второе место занял мадридский "Атлетико", у испанцев 10 пунктов. Третью строчку, которая позволит сыграть в 1/16 финала Лиги Европы занял немецкий "Байер", в леверкузенского клуба 6 очков.
Лига чемпионов
Групповой раунд, 6-й тур
одиннадцатое декабря
Группа D
"Атлетико" (Мадрид, Испания) - "Локомотив" (Москва, Россия) 2:0
Голы: Жоау Феликс, 17 (пен), Фелипе, 54
Нереализованный пенальти: Триппьер, 2
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0:3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо" , разгромив соперника со счетом 4:1.
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