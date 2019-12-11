 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4
Espreso.tvСпортЛига чемпионов: какие клубы вышли в плей-офф

Лига чемпионов: какие клубы вышли в плей-офф


фото: Reuters
После 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились первые восемь участников 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли английский "Ливерпуль", испанская "Барселона", немецкий "Лейпциг" и испанская "Валенсия".

Со вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали итальянский "Наполи", дортмундская "Боруссия", французский "Лион" и лондонский "Челси".

В Лигу Европы вылетели австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

Актуальные Важные

11 декабря, 2019 среда

больше новостей

11 декабря, 2019 среда

10 декабря, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать