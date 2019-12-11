Лига чемпионов: какие клубы вышли в плей-офф

11 декабря, 2019, 09:49

После 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились первые восемь участников 1/8 финала

Об этом сообщает Еспресо.TV .

По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли английский "Ливерпуль", испанская "Барселона", немецкий "Лейпциг" и испанская "Валенсия".

Со вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали итальянский "Наполи", дортмундская "Боруссия", французский "Лион" и лондонский "Челси".

В Лигу Европы вылетели австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".