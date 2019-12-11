Лига чемпионов: какие клубы вышли в плей-офф
11 декабря, 2019, 09:49
После 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов определились первые восемь участников 1/8 финала
Об этом сообщает Еспресо.TV .
По итогам 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с первых мест своих групп в плей-офф вышли английский "Ливерпуль", испанская "Барселона", немецкий "Лейпциг" и испанская "Валенсия".
Со вторых позиций в 1/8 финала ЛЧ попали итальянский "Наполи", дортмундская "Боруссия", французский "Лион" и лондонский "Челси".
В Лигу Европы вылетели австрийский "Зальцбург", миланский "Интер", португальская "Бенфика" и амстердамский "Аякс".
- 10 декабря, в последнем туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Наполи" разгромил бельгийский "Генк" со счетом 4:0 и вышел в 1/8 финала турнира.
- 10 декабря в шестом туре группового раунда Лиги чемпионов итальянский "Интер" не смог переиграть "Барселону" в Милане и вылетел в Лигу Европы.
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