Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 6-го тура
Об этом сообщает официальный сайт UEFA.
Шестой тур группового раунда Лиги чемпионов был решающим для трех из четырех команд группы С, и донецкий "Шахтер", и итальянская "Аталанта", и загребское "Динамо" сохраняли шансы на выход в 1/8 финала турнира. Только английский "Манчестер Сити" чувствовал себя спокойно, выйдя в следующий раунд раньше.
В Харькове "Шахтер" принимал "Аталанту", в случае ничьей или победы, именно "горняки" могли бы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, однако сложилось немного иначе, украинцы провалили матч, проиграв итальянцам со счетом 0: 3.
В параллельном матче, в Загребе, "Динамо" встречалось с "Манчестер Сити", который подобно "Аталанте" поиздевался над соперником, хорваты уступили со счетом 1: 4.
Донецкий "Шахтер" завершил групповой раунд Лиги чемпионов с 6 очками на третьей строчке и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ из группы С вышли английский "Манчестер Сити", у которого 14 зачетных баллов и итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 7. загребского "Динамо" завершило Лигу чемпионов на четвертой позиции с достойными 5 очками.
- 11 декабря в матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" проиграл итальянской "Аталанте" со счетом 0: 3 и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы.
- В матче 6-го тура группового раунда Лиги чемпионов, "Манчестер Сити" поиздевался над загребским "Динамо", разгромив соперника со счетом 4: 1.
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