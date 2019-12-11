Лига чемпионов: как выглядит турнирная таблица в группе "Шахтера" после 6-го тура

11 декабря, 2019, 22:33

Донецкий "Шахтер" завершил выступления в групповом раунда Лиги чемпионов на третьем месте и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы

Об этом сообщает официальный сайт UEFA.

Шестой тур группового раунда Лиги чемпионов был решающим для трех из четырех команд группы С, и донецкий "Шахтер", и итальянская "Аталанта", и загребское "Динамо" сохраняли шансы на выход в 1/8 финала турнира. Только английский "Манчестер Сити" чувствовал себя спокойно, выйдя в следующий раунд раньше.

В Харькове "Шахтер" принимал "Аталанту", в случае ничьей или победы, именно "горняки" могли бы пройти в плей-офф Лиги чемпионов, однако сложилось немного иначе, украинцы провалили матч, проиграв итальянцам со счетом 0: 3.

В параллельном матче, в Загребе, "Динамо" встречалось с "Манчестер Сити", который подобно "Аталанте" поиздевался над соперником, хорваты уступили со счетом 1: 4.

Донецкий "Шахтер" завершил групповой раунд Лиги чемпионов с 6 очками на третьей строчке и вылетел в 1/16 финала Лиги Европы. В 1/8 финала ЛЧ из группы С вышли английский "Манчестер Сити", у которого 14 зачетных баллов и итальянская "Аталанта", у клуба из Бергамо 7. загребского "Динамо" завершило Лигу чемпионов на четвертой позиции с достойными 5 очками.