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Espreso.tvОбществоЛуценко назвал свое назначение на должность генпрокурора "политическим"

Луценко назвал свое назначение на должность генпрокурора "политическим"

Экс-генеральний прокурор Юрий Луценко сообщил, что его назначение на должность было политическим

Об этом он заявил в эфире Радио НВ.

По словам Луценко, ему было очень неприятно, что для назначения были внесены изменения в закон "О прокуратуре"

"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы . Потому что только политически назначенный прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной все годы независимости", - заявил Луценко.

Читайте репортаж от Еспресо.TV о том, как Юрий Луценко стал генпрокурором.
 
 
 
 
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