Луценко назвал свое назначение на должность генпрокурора "политическим"
11 декабря, 2019, 12:17
Экс-генеральний прокурор Юрий Луценко сообщил, что его назначение на должность было политическим
Об этом он заявил в эфире Радио НВ.
По словам Луценко, ему было очень неприятно, что для назначения были внесены изменения в закон "О прокуратуре"
"Мне действительно было очень неприятно, что для того, чтобы меня назначить, был изменен закон о, скажем, рамках, условиях, которые должен выполнить комитет. Да, я был политически назначенным прокурором. В этом есть минусы, но в этом есть и плюсы . Потому что только политически назначенный прокурор мог разрушить систему, которая была неизменной все годы независимости", - заявил Луценко.
Читайте репортаж от Еспресо.TV о том, как Юрий Луценко стал генпрокурором.
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