Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"
11 декабря, 2019, 10:27
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят российские газопроводы в обход Украины
Об этом Лавров сказал после визита в Вашингтон, передает ТАСС.
"Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни" Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.
При этом глава МИД РФ обвинил Конгресс США в желании разрушить американо-российские отношения.
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