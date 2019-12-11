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Espreso.tvОбществоЛавров прокомментировал санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

Сергей Лавров
Сергей Лавров
фото: mid.ru
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят российские газопроводы в обход Украины

Об этом Лавров сказал после визита в Вашингтон, передает ТАСС.

"Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни" Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ обвинил Конгресс США в желании разрушить американо-российские отношения.

  • Напомним, в согласованный Конгрессом США оборонный бюджет заложили санкции против "Северного потока-2" и "Турецкого потока".
  • В Германии назвали санкции против "Северного потока-2" атакой на суверенитет ЕС.
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