Лавров прокомментировал санкции США против "Северного потока-2" и "Турецкого потока"

11 декабря, 2019, 10:27

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что санкции США не остановят российские газопроводы в обход Украины

Об этом Лавров сказал после визита в Вашингтон, передает ТАСС.

"Дело, начатое администрацией Барака Обамы, продолжается. Но мы привыкли к такого рода нападениям, знаем, как реагировать на них, и уверяю, что ни "Северный поток-2", ни" Турецкий поток" не остановятся", - сказал Лавров.

При этом глава МИД РФ обвинил Конгресс США в желании разрушить американо-российские отношения.