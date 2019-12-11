Конституционный суд рассмотрит законность права президента назначать главу КГГА
11 декабря, 2019, 12:33
Конституционный Суд начнет рассмотрение дела по представлению 51 депутата по поводу официального толкования ряда положений Основного закона, в частности, вопрос о возможности президента Украины назначать и увольнять главу КГГА
Об этом сообщает пресс-служба суда.
Авторы ходатайства просят Конституционный суд дать официальное толкование указанных положений Основного Закона Украины в контексте следующих вопросов:
- может ли Киевский городской совет образовывать отделы, управления и другие исполнительные органы не в структуре Киевской городской государственной администрации;
- может ли быть уволено Президентом Украины с должности председателя Киевской городской государственной администрации лицо, избранное Киевским городским головой при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке;
- может ли быть назначено Президентом Украины на должность председателя Киевской городской государственной администрации лицо, не указанное Киевским городским головой при условии, если полномочия лица, избранного мэром Киева, не прекращены в установленном законодательством порядке.
Верховная Рада Украины приняла законопроект о столице №2143-3 за основу в первом чтении.
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