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Espreso.tvОбществоКомпания из Норвегии остановила строительство солнечной электростанции на Херсонщине из-за разговоров об изменениях в "зеленом тарифе"

Компания из Норвегии остановила строительство солнечной электростанции на Херсонщине из-за разговоров об изменениях в "зеленом тарифе"


фото: landlord
Компания Scatec Solar приостановила реализацию проекта по строительству солнечной электростанции (СЭС) в Херсонской области из-за анонсированных изменений в системе выплаты "зеленого тарифа

Об этом сообщила руководитель по управлению бизнесом компании в Украине Алина Свидерская в комментарии изданию "энергореформ".

Отмечается, что решение приостановить строительство электростанции мощностью 65 мегаватт приняли из-за изменений в систему выплаты "зеленого тарифа", которые готовит правительство. В частности, из-за них электростанция компании может потерять возможность продавать электричество в сети по "зеленому тарифу", то есть по более высокой, чем рыночная, цене.

"В этот проект компания вложила 2-3 млн евро, и сейчас он полностью остановлен", - сообщила Свидерская.

По ее словам, правительство планирует сократить срок, когда построенные электростанции смогут получить "зеленый тариф" и в соответствии с анонсированными датами, компания свою электростанцию достроить не успеет.

 

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