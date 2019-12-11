Компания Ferrexpo за 9 месяцев 2019 года уплатила более 2,42 млрд. гривен налогов и сборов

11 декабря, 2019, 15:50

Предприятия группы Ferrexpo (Полтавский, Еристовский и Белановский ГОКи) по итогам января-сентября месяцев 2019 года перечислили более 2,42 млрд. грн налогов и сборов в бюджеты разных уровней, что более, чем за аналогичный период 2018 года.

Согласно структуры платежей предприятий, за отчетный период Полтавский ГОК (ПГОК, Ferrexpo Poltava Mining, FPM, входящий в Группу Ferrexpo) перечислил в бюджет Украины налогов и взносов на сумму более 1942,0 млн. грн, Еристовский ГОК (ЕГОК, Ferrexpo Yeristovo Mining, FYM, входящий в Группу Ferrexpo) – более 467,7 млн. грн, Белановский ГОК (БГОК, Ferrexpo Belanovo Mining, FBM, входящий в Группу Ferrexpo) – более 11,1 млн. грн.

Полтавский ГОК в местный бюджет уплатил более 216,0 млн. грн, в областной – более 242,0 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 1240,0 млн. грн (13%, 14% и 73% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 245,0 млн. грн.

Еристовский ГОК в местный бюджет перечислил более 64,5 млн. грн, в областной – более 73,2 млн. грн, в государственный – более 278,5 млн. грн (15%, 18% и 67% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 51,5 млн. грн.

Белановский ГОК уплатил в местный бюджет более 5,8 млн. грн, в областной – более 0,7 млн. грн, в государственный бюджет Украины – более 1,5 млн. грн (72%, 9% и 19% соответственно). Единый социальный взнос предприятия составил более 3,1 млн. грн.

За 9 месяцев 2019 года ПГОК заплатил налог на прибыль в размере более 997,0 млн. грн, экологический налог – более 100,0 млн. грн, налог на землю – более 43,0 млн. грн., подоходный налог – более 216,0 млн. грн, другие налоги и сборы – более 24,0 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 320,0 млн. грн.

Еристовский ГОК за аналогичный период заплатил экологический налог – более 27,9 млн. грн, НДФЛ – более 46,2 млн. грн, другие налоги и сборы – более 163,8 млн. грн. Плата за пользование недрами составила более 178,3 млн. грн.

Основными бюджетными отчислениями Белановского ГОКа за 9 месяцев текущего года стали: земельный налог – более 3,7 млн. грн. и НДФЛ – более 3,2 млн. грн.

Справка о компании:

Ferrexpo – швейцарская железорудная компания с активами в Украине. Основной деятельностью компании является производство и экспорт высококачественных железорудных окатышей, используемых в прoизводстве стали. Группа Ferrexpo является крупнейшим производителем и экспортером окатышей среди стран бывшего СССР. Текущие производственные активы – Полтавский и Еристовский ГОКи. Ferrеxpo plc владеет 100% акций Ferrexpo AG, которой, в свою очередь, принадлежит 100% акций Полтавского ГОКа и 100% акций Еристовского ГОКа. В 2018 г. Компания произвела 10,6 миллионов тонн железорудных окатышей. Основными потребителями продукции являются сталелитейные предприятия из Австрии, Германии, Японии, Южной Кореи, Тайваня, Китая, Словакии, Чехии, Турции, Вьетнама, а также США. Акции Ferrexpo котируются на основной площадке Лондонской фондовой биржи под тиккером FXPO. Дополнительную информацию можно найти на сайте www.ferrexpo.com