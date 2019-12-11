Кабмин подал законопроект, которым может запретить возвращение ПриватБанка Коломойскому

11 декабря, 2019, 19:28

Проект закона меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка

Об этом сообщает сайт Верховной Рады.

Документ был зарегистрирован министром юстиции Денисом Малюськой.

Проект закона под названием "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам функционирования банковской системы" меняет законодательство, касающееся вывода неплатежеспособных банков с рынка.

Документ предусматривает нововведения, касающиеся ситуаций, когда государство в лице Министерства финансов может стать владельцем неплатежеспособного банка.

Такие изменения вносятся в Закон Украины "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

"Экономическая правда" сообщает, что, исходя из содержания документа, многие изменения были внесены в статью 41, 41.1 упомянутого закона. Именно в соответствии с указанной статьей 41.1 "Приватбанк" был выведен с рынка.

По данным собеседника в Кабмине, именно изменения в этой статье предусматривают запрет для владельцев неплатежеспособных банков получать финансовые учреждения обратно в собственность.

Среди других новаций закона:

- Переписанный раздел о существенном участии в капитале банка и его структуре собственности. Все достаточно жестко и под контролем НБУ. Если увеличение/приобретение существенного участия не было согласовано с Нацбанком, он может временно лишить такого владельца использования права голоса и/или требовать отчуждения соответствующих акций банка.

- НБУ получает право требовать изменения состава совета или правления банка, если НБУ считает, что эти лица неэффективны. Руководители банков обязуются предотвращать появление конфликта интересов.

- Банк обязуется определять связанных лиц к совершению операций с ними. НБУ при осуществлении банковского надзора вправе определять связанных лиц.

- Прописываются условия распространения информации, которая относится к банковской тайне. Раскрытие банковской тайны Нацбанком возможно в трех случаях: на запрос физлица по запросу юрлица (при определенных обстоятельствах), по решению суда.