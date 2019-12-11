Кабмин готовит новые правила: украинцам пересчитают коммуналку за некачественные услуги
Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время брифинга по итогам заседания правительства 11 декабря, сообщает "Укринформ".
"Это (утверждение типовых договоров о водоснабжении, - ред.) дает Кабинету министров возможность перейти к следующему важному шагу - это подготовить правила пересчета всех видов услуг для потребителей: и водо-, и теплоснабжения, и водоотведения, и горячего водоснабжения в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме", - сказала Бабак.
По ее словам, предыдущее правительство не смогло этого сделать, ведь не было утверждено полного перечня правил предоставления каждой отдельной жилищно-коммунальной услуги и соответствующих видов договоров.
Сурок добавила, что утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах"
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Напомним, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил внести в Верховную Раду неотложный проект закона от президента о снижении тарифов на ЖКХ. Как отметил премьер, принятие закона приведет к тому, что "тариф снизится". По его словам, это будет очень короткий закон. В то же время президент Владимир Зеленский подчеркнул, что "людям главное понимать, что не будет выше, а будет меньше".
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