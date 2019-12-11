Кабмин готовит новые правила: украинцам пересчитают коммуналку за некачественные услуги

11 декабря, 2019, 20:01

Кабинет министров Украины разработает порядок оплаты жилищно-коммунальных услуг всех видов в случае их некачественного предоставления

Об этом заявила министр развития общин и территорий Украины Алена Бабак во время брифинга по итогам заседания правительства 11 декабря, сообщает "Укринформ".

"Это (утверждение типовых договоров о водоснабжении, - ред.) дает Кабинету министров возможность перейти к следующему важному шагу - это подготовить правила пересчета всех видов услуг для потребителей: и водо-, и теплоснабжения, и водоотведения, и горячего водоснабжения в случае, если услуги предоставляются некачественно или не в полном объеме", - сказала Бабак.

По ее словам, предыдущее правительство не смогло этого сделать, ведь не было утверждено полного перечня правил предоставления каждой отдельной жилищно-коммунальной услуги и соответствующих видов договоров.

Сурок добавила, что утверждение правил пересчета стоимости некачественных услуг является частью реализации закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах"