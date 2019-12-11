ГБР провело обыски у Микитася
Ою этом сообщает пресс-служба ГБР.
По данным УП, говорится о Максиме Микитасе.
Следственные действия проходят в рамках производства по возможной легализации доходов, полученных преступным путем в сумме свыше 200 млн гривень.
В 2016 году народный депутат Украины осуществил подлог документов, в частности договора купли-продажи ценных бумаг и корпоративных прав с гражданами. Сведения о факте совершения таких финансовых операций и получения в связи с этим дохода были внесены в декларацию кандидата в народные депутата Украины 8-го созыва.
Следствием установлено, что один человек из числа тех, с кем заключались договоры, умер до подписания документа. Кроме того, у лиц, с которыми якобы подписывались соглашения о продаже ценных бумаг, отсутствуют начисленные доходы.
Полученная в ходе досудебного расследования информация подтверждает тот факт, что упомянутые соглашения не были надлежащим образом зарегистрированы.
Дело квалифицировано по статьям легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем; подделка, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов.
Напомним, что Максим Микитась месяц назад вышел из СИЗО под залог в 80 млн грн как фигурант по делу об афере с жильем для Нацгвардии. После этого он заявил, что продал свою долю в компании "Укрбуд девелопмент" неназванному инвестору.
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