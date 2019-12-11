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Espreso.tvМирФинляндия и Эстония запустили газопровод, что избавит их от зависимости от "Газпрома"

Финляндия и Эстония запустили газопровод, что избавит их от зависимости от "Газпрома"

Эстония и Финляндия 11 декабря объединили свои газотранспортные системы, запустив совместный газопровод Balticconnector

Об этом сообщает Delfi.

Сообщается, что сегодня на торжественных церемониях, которые происходили одновременно в эстонском Палдиски и финском Хельсинки, был открыт газопровод Balticconnector. В церемонии приняли участие лидеры обеих стран Керсти Кальюлайд и Сауле Нийнисте.

Отметим, длина подводной части Balticconnector от Палдиски до финского Инко составляет 77 км. Наземная часть занимает 55 км в Эстонии и 21 км в Финляндии.

Газ будут транспортировать между Финляндией, Эстонией и Латвией без дополнительных затрат. После завершения работы над газовыми коннекторами между Литвой и Польшей местный газовый рынок больше не будет зависеть от поставок российского "Газпрома".

"Когда мы начали открывать рынок, цена на газ составляла 40 евро, и мы платили Газпрома примерно на 10 евро выше уровня цен в Западной Европе. Сегодня цена на газ составляет около 15 евро, и мы можем купить газ по той же цене, что и в Западной Европе. и именно поэтому мы разработали газовый рынок и инфраструктуру - чтобы создать региональный газовый рынок, открытый для конкуренции со многими игроками рынка ", - пояснил глава правления эстонской компании Elering таам Вескимяги.

  • Общая стоимость проект с учетом работ по укреплению газопровода между Эстонией и Латвией составляет около 300 млн евро, из них более 200 млн евро в проект вкладывает ЕС.
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