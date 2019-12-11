ФСБ привиделся "Правый сектор", готовивший теракт в Мурманске

11 декабря, 2019, 14:44

Российская ФСБ заявила о задержании якобы сторонника "Правого сектора", который, как утверждают в спецслужбе РФ, собирался устроить теракт в Мурманске

Об этом сообщает пресс служба ФСБ.

"Пресекли деятельность сторонника экстремистской организации "Правый сектор", который готовил террористический акт у здания органов местного самоуправления г. Мурманска с использованием самодельного взрывного устройства", - говорится в сообщении.

Россиянина 1983 года рождения задержали в Мурманске 10 декабря. Силовики заявили, что задержание произошло, когда человек забирал из тайника самодельное взрывное устройство большой мощности.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье Уголовного кодекса РФ "Подготовка террористического акта".

Какое отношение задержанный имеет к "Правого сектора" не уточняется.

В России в 2014 году "Правый сектор" объявлен экстремистской организацией, его деятельность запрещена.