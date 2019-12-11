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Espreso.tvОбществоФОПы устроили налоговой "новогоднее чудо": за месяц долги перед ГНС сократились на 2 млрд грн

ФОПы устроили налоговой "новогоднее чудо": за месяц долги перед ГНС сократились на 2 млрд грн


фото: sfs.gov.ua
В ноябре 2019 года общая сумма налоговой задолженности физических лиц-предпринимателей сократилась на 2 млрд грн, а из реестра должников исчезли 50 тыс. ФОПов

Об этом сообщает Opendatabot.

Сокращение задолженности стало неожиданным и резким, поскольку нарушило тенденцию к росту долгов ФОПов по налогам, обращают внимание в организации.

"До ноября общий налоговый долг предпринимателей регулярно рос. За последний месяц произошел резкий скачок по уменьшению долгов как на местном, так и на национальном уровнях", - сообщают в Opendatabot.

Там отмечают, что около 15% всех погашенных долгов в ноябре уплатил один ФОП - Волчков Валерий Николаевич. Его налоговый долг составлял 281 млн грн. После погашения долгов, данные этого ФОПа исчезли из реестра должников.

В Государственной налоговой службе причину резкого падения задолженности ФОПов по налогам объяснить не смогли, отметив, что ее размер непостоянный и меняется ежедневно.

"В течение октября 2019 года 92,7 тыс. налогоплательщиками погашен налоговый долг. В то же время в течение указанного периода у 46,4 тыс. субъектов хозяйствования возник вновь налоговый долг. Количество должников, как и сумма налогового долга, является переменной величиной, поэтому состояние расчетов плательщиков с бюджетом может меняться ежедневно", - прокомментировали в ГНС.

 

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