ЕС завтра продлит экономические санкции против России на полгода, - СМИ

11 декабря, 2019, 13:50

Экономические санкции ЕС против России завтра будут продлены на полгода

Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.

"Ожидается, что завтра на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев", - написал он со ссылкой на представителя ЕС.

Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea - Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 11, 2019

Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что сейчас нет оснований для отмены санкций против РФ, введенных за агрессию против Украины.