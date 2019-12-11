ЕС завтра продлит экономические санкции против России на полгода, - СМИ
11 декабря, 2019, 13:50
Экономические санкции ЕС против России завтра будут продлены на полгода
Об этом в Twitter написал брюссельский корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк.
"Ожидается, что завтра на саммите ЕС будет принято решение о продлении санкций против России на 6 месяцев", - написал он со ссылкой на представителя ЕС.
Sanctions on #Russia expected to be extended by 6 months at #Euco tomorrow according to Eu official. #Ukraine #Crimea- Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) December 11, 2019
Ранее глава МИД Германии Хайко Маас заявил, что сейчас нет оснований для отмены санкций против РФ, введенных за агрессию против Украины.
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