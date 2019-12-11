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Espreso.tvСпортЭкс-футболиста "Динамо" Хачериди погонят из команды Милевского, - СМИ

Экс-футболиста "Динамо" Хачериди погонят из команды Милевского, - СМИ


фото: football.ua
Брестское "Динамо" решило расторгнуть контракт с украинским футболистом Евгением Хачериди

Об этом сообщает "Трибуна".

По информации издания, в ближайшее время динамовцы разорвут контракт с Хачериди.

32-летний защитник заключил соглашение с "Динамо" из Бреста 23 октября и начал тренироваться с командой. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января 2020 года.

Отмечается, что спортивный директор брестского "Динамо" Сергей Ковальчук также покидает клуб. А 9 мая в отставку ушел главный тренер белорусского клуба чех Марсель Личко, который привел клуб к первому в истории национальному золоту. Это считают одной из причин отказа от сотрудничества с Хачереди, которого приглашал в состав именно предыдущий тренер.

Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел только 3 матча.

За "Динамо" из Бреста выступают другие украинские футболисты - Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.

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