Экс-футболиста "Динамо" Хачериди погонят из команды Милевского, - СМИ
Об этом сообщает "Трибуна".
По информации издания, в ближайшее время динамовцы разорвут контракт с Хачериди.
32-летний защитник заключил соглашение с "Динамо" из Бреста 23 октября и начал тренироваться с командой. Предполагалось, что контракт начнет действовать с 1 января 2020 года.
Отмечается, что спортивный директор брестского "Динамо" Сергей Ковальчук также покидает клуб. А 9 мая в отставку ушел главный тренер белорусского клуба чех Марсель Личко, который привел клуб к первому в истории национальному золоту. Это считают одной из причин отказа от сотрудничества с Хачереди, которого приглашал в состав именно предыдущий тренер.
Последним клубом Хачериди был греческий ПАОК, за который он в сезоне-2018/19 провел только 3 матча.
За "Динамо" из Бреста выступают другие украинские футболисты - Артем Милевский, Александр Нойок и Алексей Хобленко.
- 24 ноября команда бывшего форварда сборной Украины Артема Милевского - "Динамо" с Бреста - впервые в истории стала чемпионом Беларуси по футболу.
- Напомним, 23 октября украинский футболист Евгений Хачериди стал игроком белорусского футбольного клуба "Динамо" из Бреста.
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