Единый реестр новостроек урегулирует рынок и покажет реальный спрос на недвижимость, - Владимир Зубик

11 декабря, 2019, 12:58

Создание Единого реестра строительной деятельности, куда войдет информация о новых зданиях и застройщиках, позволит урегулировать рынок и исключит риски для потенциальных покупателей нового жилья

Такое мнение в интервью "Украинским новостям" высказал экс-парламентарий и член Комиссии ВРУ по вопросам строительства, градостроительства и жилищно-коммунального хозяйства, президент ассоциации "Предприятий строителей "Интеграл-Буд" Владимир Зубик.

"Насколько мне известно, сейчас власти рассматривают вариант создания единого реестра всех новостроек, попасть в который объект сможет только при наличии всех документов. Там будет видно продажу всех объектов на рынке. Это исключает риск двойных продаж и позволяет проверить состояние объекта, все тайны застройщика. Также это даст официальную статистику сделок на рынке, которой сегодня в Украине просто не существует. Это позволит немного урегулировать рынок и даст картину реального спроса", - отметил Владимир Зубик.

Эксперт подчеркнул, что кроме внедрения единого реестра строительной деятельности, есть и ряд других положительных инициатив со стороны Минрегионстроя, в частности новые государственные строительные нормы.

В то же время, по словам Владимира Зубика, остается ряд проблем, требующих скорейшего решения для развития отрасли. Например, отсутствие единых прозрачных правил игры, коррупция в системе согласований и разрешительной документации, отток кадров.

Напомним, Министерство регионального развития инициировало создание Единой государственной электронной системы в сфере строительства. Предполагается, что покупатель жилья сможет увидеть всю актуальную информацию об объекте строительства, начиная от получения застройщиком градостроительных условий и ограничений до ввода объекта в эксплуатацию.