Дрались не из-за земли или идеологии, - Ильенко о столкновении на комитете Рады

11 декабря, 2019, 21:51

Бывший народный депутат от ВО "Свобода" Андрей Ильенко заявил, что драка в Верховной Раде произошла из-за того, что депутату от фракции "Слуги народа" напомнили о фактах из его биографии

Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.

"Бывшие народные депутаты от ВО "Свобода" пошли на заседание аграрного комитета, чтобы проконтролировать, что там происходит и выразить свою позицию по вопросу земли. На самом деле тот инцидент, который произошел уже после заседания комитета, насколько мне известно, возник не из-за вопроса земли . А так, что тот депутат, который якобы пострадал, от "Слуги народа", он известен тем, что фактически сфальсифицировал информацию о своем прохождения службы в батальоне "Сич", для того чтобы прикрыться от уголовной ответственности за бытовую драку. И ему о этом напомнили те, кто присутствовали", - сказал Ильенко.

Он отметил, что депутат от фракции "Слуги народа" начал себя агрессивно вести и сам спровоцировал драку, а когда понял, что никто не даст ему "распускать руки", то написал заявление в полицию, что его, якобы, избили.

"Насколько мне известно, драка была не из-за идеологии или вопроса земли, а потому, что этому господину напомнили о некоторых фактах его биографии", - добавил Ильенко.