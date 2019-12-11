Дрались не из-за земли или идеологии, - Ильенко о столкновении на комитете Рады
Об этом он сказал в программе "Вердикт" с Сергеем Руденко на телеканале Еспресо.TV.
"Бывшие народные депутаты от ВО "Свобода" пошли на заседание аграрного комитета, чтобы проконтролировать, что там происходит и выразить свою позицию по вопросу земли. На самом деле тот инцидент, который произошел уже после заседания комитета, насколько мне известно, возник не из-за вопроса земли . А так, что тот депутат, который якобы пострадал, от "Слуги народа", он известен тем, что фактически сфальсифицировал информацию о своем прохождения службы в батальоне "Сич", для того чтобы прикрыться от уголовной ответственности за бытовую драку. И ему о этом напомнили те, кто присутствовали", - сказал Ильенко.
Он отметил, что депутат от фракции "Слуги народа" начал себя агрессивно вести и сам спровоцировал драку, а когда понял, что никто не даст ему "распускать руки", то написал заявление в полицию, что его, якобы, избили.
"Насколько мне известно, драка была не из-за идеологии или вопроса земли, а потому, что этому господину напомнили о некоторых фактах его биографии", - добавил Ильенко.
- В среду, 11 декабря, в Верховной Раде произошла драка между нардепами после заседания комитета ВР по вопросам аграрной и земельной политики.
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Фракция "Слуги народа" просит правоохранителей "надлежащим образом отреагировать".
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