Депутат "Слуги народа" предлагает уравнять акцизы на автогаз, бензин и дизтопливо

11 декабря, 2019, 15:54

Депутат от партии "Слуги народа" Ольга Василевская-Смаглюк подала правку в закон об акцизах об уравнении ставок налога на сжиженный газ и бензин

Об этом сообщает enkorr со ссылкой на источники в комитете.

При подготовке законопроекта №2317 (по улучшению администрирования акцизного налога) ко второму чтению подала правку об уравнении ставок акцизного налога на сжиженный газ и бензин, но предложение пока отклонили.

Депутат, в частности, предлагает снизить акциз на бензин с текущих 213,5 евро за 1000 литров до 139,5 евро, а на сжиженный газ - поднять в 2,7 раза, с 52 евро до 139,5 евро за 1000 литров. Таким же акцизом сейчас облагается дизтопливо.

"Правка Василевской-Смаглюк была отклонена, однако по процедуре у депутата остается возможность внести ее снова с голоса при рассмотрении законопроекта в сессионном зале парламента", - говорится в сообщении.

Перед этим заместитель председателя правления "Укртатнафты", которая инициировала пересмотр акцизов, Руслан Клякса заявил, что подача правки о пересмотре ставок акцизного налога планируется при подготовке ко второму чтению законопроекта №1210 об изменениях в Налоговый кодекс.

"Оба эти законопроекта - №2317 и №1210 - сейчас находятся на стадии подготовки ко второму чтению и будут рассмотрены парламентом в последнюю пленарную неделю 17-20 декабря", - пишет enkorr.