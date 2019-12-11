Более половины заключенных в России журналистов были задержаны в Крыму, - Комитет защиты журналистов
Об этом говорится в отчете Комитета по защите журналистов, передает Еспресо.TV .
"Россия удерживает в заключении 7 журналистов, 4 из которых из-за их работы в оккупированном Крыму по документированию населения крымскотатарской меньшинства и российских атак на него", - говорится в сообщении.
При этом в отчете говорится только о журналистах, арестованных официальной властью, и речь не идет о лицах, пропавших или попавших в плен к негосударственным формированиям. Таких людей, включая удерживаемого российскими оккупантами в ОРДЛО украинского журналиста Станислава Асеева, в отчете классифицируют как "пропавших без вести" или "похищенных".
В то же время среди учтенных организацией журналистов есть крымский блогер Нариман Мемедеминов.
- Напомним, Украина требовала от России освободить осужденного террористами Асеева. К требованиям Украины присоединились Польша и Журналисты без границ.
- Крымскотатарского блогера и активиста Мемедеминова суд РФ приговорил к 2,5 года колонии.
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