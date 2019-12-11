Байден удерживает лидерство в избирательной гонке среди демократов, Блумберг - в первой пятерке
Об этом сообщает USA Today.
"По результатам опроса Квинипекского университета, опубликованным во вторник, за Байдена готовы проголосовать 29% сторонников. Следующим ближайшим кандидатом является сенатор Берни Сандерс, которого поддерживают 17%, за ним следует сенатор Элизабет Уоррен (15%)", - говорится в сообщении.
В первую пятерку также попал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. За него готовы проголосовать 5% сторонников демократов и тех, кто склоняется к демократам.
Опрос проводился с 4 по 9 декабря с участием 1553 зарегистрированных избирателей. Существует погрешность плюс-минус 2,5 процентных пункта.
Кроме того, по данным опроса Монмунтского университета, за Байдена могут проголосовать 26% сторонников, за Сандерса - 21%.
Опрос в Монмунте проводился с 4 по 8 декабря методом случайной выборки. Опрошены 903 американцастарше 18 лет. Погрешность составляет 3,4%.
Читайте также
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно