Байден удерживает лидерство в избирательной гонке среди демократов, Блумберг - в первой пятерке

11 декабря, 2019, 11:11

Об этом сообщает USA Today.

"По результатам опроса Квинипекского университета, опубликованным во вторник, за Байдена готовы проголосовать 29% сторонников. Следующим ближайшим кандидатом является сенатор Берни Сандерс, которого поддерживают 17%, за ним следует сенатор Элизабет Уоррен (15%)", - говорится в сообщении.

В первую пятерку также попал бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг. За него готовы проголосовать 5% сторонников демократов и тех, кто склоняется к демократам.

Опрос проводился с 4 по 9 декабря с участием 1553 зарегистрированных избирателей. Существует погрешность плюс-минус 2,5 процентных пункта.

Кроме того, по данным опроса Монмунтского университета, за Байдена могут проголосовать 26% сторонников, за Сандерса - 21%.

Опрос в Монмунте проводился с 4 по 8 декабря методом случайной выборки. Опрошены 903 американцастарше 18 лет. Погрешность составляет 3,4%.