$ 2 тыс. в месяц: в Киеве руководители подразделений Нацполиции "крышевали" бордели, - СБУ

11 декабря, 2019, 15:37

Служба безопасности Украины разоблачила руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции на "крышевании" притонов в Киеве. От содержателей притонов они получали $2 тыс. ежемесячно

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2 тыс.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Полицейским объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.