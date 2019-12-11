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Espreso.tvОбщество$ 2 тыс. в месяц: в Киеве руководители подразделений Нацполиции "крышевали" бордели, - СБУ

$ 2 тыс. в месяц: в Киеве руководители подразделений Нацполиции "крышевали" бордели, - СБУ


фото: fb
Служба безопасности Украины разоблачила руководителей нескольких подразделений Главного управления Национальной полиции на "крышевании" притонов в Киеве. От содержателей притонов они получали $2 тыс. ежемесячно

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что заместитель начальника Управления по борьбе с преступлениями, связанными с торговлей людьми и начальник отдела по борьбе с преступлениями против общественной морали наладили механизм получения неправомерной выгоды от владельцев притонов. За свои услуги подполковник и капитан полиции ежемесячно получали от сутенеров по $2 тыс.", - говорится в сообщении.

Сообщается, что правоохранители открыли дело по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещание или получение неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса Украины. Полицейским объявили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

 

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