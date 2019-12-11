17-летний футболист "Барселоны" побил рекорд Лиги чемпионов

11 декабря, 2019, 09:58

Полузащитник "Барселоны" испанец Ансуи Фати стал в 17 лет самым молодым автором гола в Лиге чемпионов

Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".

Фате забил за каталонцев победный гол в игре 6-го тура Лиги чемпионов против "Интера". Он стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней.

Предыдущий рекорд принадлежал футболисту греческого "Олимпиакоса" Питеру Офори-Куайе, который отметился голом в 17 лет, 6 месяцев и 7 дней в 1997 году.