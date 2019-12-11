17-летний футболист "Барселоны" побил рекорд Лиги чемпионов
11 декабря, 2019, 09:58
Полузащитник "Барселоны" испанец Ансуи Фати стал в 17 лет самым молодым автором гола в Лиге чемпионов
Об этом сообщает официальный сайт "Барселоны".
Фате забил за каталонцев победный гол в игре 6-го тура Лиги чемпионов против "Интера". Он стал самым молодым автором гола в истории Лиги чемпионов в возрасте 17 лет и 40 дней.
Предыдущий рекорд принадлежал футболисту греческого "Олимпиакоса" Питеру Офори-Куайе, который отметился голом в 17 лет, 6 месяцев и 7 дней в 1997 году.
- Напомним, 10 декабря в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов "Барселона" победила "Интер" 2:1 и выбила итальянцев из турнира.
- 11 декабря, в 6-м туре группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер", в Харькове, принимает итальянскую "Аталанту". Матч начнется в 19:55 .
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