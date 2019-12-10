Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам

10 декабря, 2019, 22:17

Об этом сообщает официальный сайт президента.

"Среди награжденных - 32 жительницы Винницкой области, 116 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 28 - Донецкой, 26 - Житомирской, 52 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 45 - Ивано-Франковской, 31 - Киевской. Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 5 - Луганской, 56 - Львовской, 14 - Николаевской, 59 - Одесской, 17 - Полтавской, 129 - Ровенской, 8 - Сумской, 28 - Тернопольской, 21 - Харьковской, 13 - Херсонской, 31 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 44 - Черновицкой, 15 - Черниговской и 1 - города Киева ", - говорится в сообщении.

Сообщается, что указом № 893 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создавшие надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.