Зеленский присвоил звание "Мать-героиня" 847 украинским женщинам
Об этом сообщает официальный сайт президента.
"Среди награжденных - 32 жительницы Винницкой области, 116 - Волынской, 33 - Днепропетровской, 28 - Донецкой, 26 - Житомирской, 52 - Закарпатской, 14 - Запорожской, 45 - Ивано-Франковской, 31 - Киевской. Почетное звание также получили 2 жительницы Кировоградской области, 5 - Луганской, 56 - Львовской, 14 - Николаевской, 59 - Одесской, 17 - Полтавской, 129 - Ровенской, 8 - Сумской, 28 - Тернопольской, 21 - Харьковской, 13 - Херсонской, 31 - Хмельницкой, 27 - Черкасской, 44 - Черновицкой, 15 - Черниговской и 1 - города Киева ", - говорится в сообщении.
Сообщается, что указом № 893 "О присвоении почетного звания "Мать-героиня" отмечены многодетные матери, воспитавшие до восьмилетнего возраста пятерых и более детей, создавшие надлежащие условия для их интеллектуального, физического и духовного развития.
Читайте также
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
Читайте также
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве