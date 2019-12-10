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Espreso.tvОбществоЗеленский назвал митинги на Банковой "козырем и аргументом" в пользу Путина

Зеленский назвал митинги на Банковой "козырем и аргументом" в пользу Путина

Владимир Зеленский
Владимир Зеленский
фото: Reuters
Президент Украины Владимир Зеленский назвал акции протеста на Банковой против сдачи национальных интересов Украины "козырем и аргументом", которым воспользовался президент РФ Владимир Путин на Нормандском саммите в Париже и прокомментировал отношение к демократии и свободе слова в Украине

Об этом Зеленский сказал в комментарии украинским СМИ после пресс-конференции "нормандской четверки" в Париже", передает "Укринформ".

"Ну, хочется, пусть собираются, но, мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым сегодня использовал президент РФ", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Укроаина является демократической страной, в которой возможны акции протеста.

"Об акциях. У нас страна демократическая. Ну, акции - так акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую, - ред.). Ну просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - сказал Зеленский.

  • Напомним, после завершения Нормандского саммита активисты акции "Варта на Банковой" пообещали свернуть палаточный городок.
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