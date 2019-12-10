Зеленский назвал митинги на Банковой "козырем и аргументом" в пользу Путина

10 декабря, 2019, 10:16

Об этом Зеленский сказал в комментарии украинским СМИ после пресс-конференции "нормандской четверки" в Париже", передает "Укринформ".

"Ну, хочется, пусть собираются, но, мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым сегодня использовал президент РФ", - сказал Зеленский.

Глава государства также отметил, что Укроаина является демократической страной, в которой возможны акции протеста.

"Об акциях. У нас страна демократическая. Ну, акции - так акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую, - ред.). Ну просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - сказал Зеленский.