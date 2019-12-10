Зеленский назвал митинги на Банковой "козырем и аргументом" в пользу Путина
10 декабря, 2019, 10:16
Президент Украины Владимир Зеленский назвал акции протеста на Банковой против сдачи национальных интересов Украины "козырем и аргументом", которым воспользовался президент РФ Владимир Путин на Нормандском саммите в Париже и прокомментировал отношение к демократии и свободе слова в Украине
Об этом Зеленский сказал в комментарии украинским СМИ после пресс-конференции "нормандской четверки" в Париже", передает "Укринформ".
"Ну, хочется, пусть собираются, но, мне кажется, такие акции - только козырь и аргумент, и точно не для нас, которым сегодня использовал президент РФ", - сказал Зеленский.
Глава государства также отметил, что Укроаина является демократической страной, в которой возможны акции протеста.
"Об акциях. У нас страна демократическая. Ну, акции - так акции. Вы же знаете, там очень много акций. Кстати, я уже жалею, что мы открыли (Банковую, - ред.). Ну просто невозможно работать, они там кричат, гудят", - сказал Зеленский.
- Напомним, после завершения Нормандского саммита активисты акции "Варта на Банковой" пообещали свернуть палаточный городок.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается