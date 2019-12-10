Замерзший город: Зеленского просят вмешаться в ситуацию с отсутствием отопления в Светловодске

10 декабря, 2019, 18:04

В Кировоградской области депутаты облсовета обратились к президенту Владимиру Зеленскому и в Кабинет Министров с просьбой вмешаться в ситуацию с отсутствием отопления в Светловодске

Соответствующее решение депутаты приняли на сессии во вторник, 10 декабря.

В обращении депутаты отмечают необходимость введения чрезвычайной ситуации техногенного характера и поручение Министерству юстиции дать правовую и юридическую оценку ситуации в Светловодске.

Также депутаты призывают руководство государства разобраться с законностью передачи предприятия "Светловодскбыт" в частную собственность, а также рассмотреть возможность передачи этого предприятия в городскую, областную или государственную собственность.

"Сейчас дети не ходят в школу семь недель, детсады не работают. И это в XXI веке. Если на следующей неделе будут морозы, то это будет катастрофой", - отметил депутат Кировоградского областного совета Константин Каспров.

Соответствующее обращение поддержали 43 депутата (из 47 присутствующих). Всего депутатами Кировоградского областного совета является 64 избранники.