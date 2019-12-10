Замерзший город: Зеленского просят вмешаться в ситуацию с отсутствием отопления в Светловодске
Соответствующее решение депутаты приняли на сессии во вторник, 10 декабря.
В обращении депутаты отмечают необходимость введения чрезвычайной ситуации техногенного характера и поручение Министерству юстиции дать правовую и юридическую оценку ситуации в Светловодске.
Также депутаты призывают руководство государства разобраться с законностью передачи предприятия "Светловодскбыт" в частную собственность, а также рассмотреть возможность передачи этого предприятия в городскую, областную или государственную собственность.
"Сейчас дети не ходят в школу семь недель, детсады не работают. И это в XXI веке. Если на следующей неделе будут морозы, то это будет катастрофой", - отметил депутат Кировоградского областного совета Константин Каспров.
Соответствующее обращение поддержали 43 депутата (из 47 присутствующих). Всего депутатами Кировоградского областного совета является 64 избранники.
- Напомним, что в Светловодске Кировоградской люди мерзнут из-за прорыва теплосетей. Управления горсовета уже начало поиск подрядчиков, которые могли бы обеспечить отопление социальных учреждений и жилых домов.
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