За сколько времени зарплаты в Украине догонят польские: расчеты Минэкономразвития
Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.
"За сколько лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Ответ: при определенных предположениях - за 7-10 лет ", - указывает он.
Министр приводит статистику средних зарплат в ряде секторов за 2017-2018 годы.
- Профессиональная, научная и техническая деятельность:
Украина
2017 - $377,5
2018 - $446,5
Польша
2017 - $1426,2
2018 год- $1592,7
- Информация и телекоммуникации
Украина
2017 - $451,9
2018 - $527,8
Польша
207 год - $1977,1
2018 - $2208,7
- Финансы и страховая деятельность
Украина
2017 - $483,7
2018 - $594,1
Польша
2017 - $1871,2
2018 - $2078,3
Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году:
в Украине - 29,2%
в Польше - 8,1%.
По сравнению с 2017 годом:
в Украине - 35,5%
в Польше - 4,5%
"Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней оценки реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно ", - заключает министр.
"Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей. Вот простой расчет - сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, сравним зарплаты ", - сообщил он.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Старый город, замки и музеи: что посмотреть в Варшаве
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать