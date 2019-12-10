За сколько времени зарплаты в Украине догонят польские: расчеты Минэкономразвития

10 декабря, 2019, 14:00

Динамика реальной средней зарплаты в Украине опережает динамику роста средней реальной зарплаты в Польше в несколько раз

Об этом сообщил министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

"За сколько лет зарплаты в Украине могут догнать те, что в Польше. Ответ: при определенных предположениях - за 7-10 лет ", - указывает он.

Министр приводит статистику средних зарплат в ряде секторов за 2017-2018 годы.

Профессиональная, научная и техническая деятельность:

Украина

2017 - $377,5

2018 - $446,5

Польша

2017 - $1426,2

2018 год- $1592,7

Информация и телекоммуникации

Украина

2017 - $451,9

2018 - $527,8

Польша

207 год - $1977,1

2018 - $2208,7

Финансы и страховая деятельность

Украина

2017 - $483,7

2018 - $594,1

Польша

2017 - $1871,2

2018 - $2078,3

Темп роста средней реальной заработной платы в 2018 году:

в Украине - 29,2%

в Польше - 8,1%.

По сравнению с 2017 годом:

в Украине - 35,5%

в Польше - 4,5%

"Украина серьезно отстает от Польши, однако динамика реальной (то есть, с учетом роста цен) средней зарплаты (по всем отраслям) у нас опережает динамику роста средней оценки реальной зарплаты в Польше в несколько раз. Догонять еще долго, но сделать это возможно ", - заключает министр.

"Например, если наши зарплаты будут расти в реальном выражении на 20% быстрее чем в Польше, то нам нужно 7 лет, чтобы догнать зарплаты соседей. Вот простой расчет - сегодня зарплата в Польше примерно в 3,5 раза больше. Если мы догоняем зарплату в Польше на 20% в год, то за 7 лет мы увеличим свою зарплату в относительном измерении до зарплаты в Польше в 3,58 раз. То есть, сравним зарплаты ", - сообщил он.