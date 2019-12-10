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Espreso.tvОбществоЯзыковой омбудсмен рассказала, когда начнут действовать штрафы за нарушение закона о государственном языке

Языковой омбудсмен рассказала, когда начнут действовать штрафы за нарушение закона о государственном языке


фото: zik
Штрафы за нарушение закона об обеспечении функционирования украинского языка как государственного начнут действовать через 2-3 года

Об этом заявила уполномоченная по защите государственного языка Татьяна Монахова, передает Еспресо.TV.

"Система штрафов не начинает действовать завтра. В законе эти штрафы отсрочены на 2-3 года. Это означает, что закон дает нам время подготовиться к имплементации на практике", - сказала Монахова.

Уполномоченная по защите государственного языка отметила, что за нарушение закона не предусматривается никакого уголовного наказания.

"Подчеркиваю, что уголовной ответственности за нарушение закона о государственном языке нет, предусмотрена административная ответственность. Это штрафы разного уровня, на сегодняшний день - от 200 до 700 необлагаемых минимумов, это 9800-11900 грн условно. Надо следить за курсом", - сказала Монахова.

Кроме того, уполномоченная по защите государственного языка отметила, что основная задача закона - обеспечить права граждан Украины на получение информации и услуг на государственном языке.

"Если человек стоит перед государством как гражданин и обращается к государству "защити меня", "обучи меня", "дай мне работу", то государство требует использования государственного языка", - сказала Монахова.

Языковой омбудсмен отметила, что украинский язык является инструментом привлечения гражданина к обществу - это возможность поступить в университет, попасть на государственную службу, служить в украинской армии.

  • Напомним, 25 апреля Верховная Рада Украины приняла во втором чтении и в целом законопроект №5670-д об обеспечении функционирования украинского языка как государственного.
  • Офис Совета Европы в Украине обнародовал выводы Венецианской комиссии по поводу украинского языкового закона.
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