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Espreso.tvСпортWashington Post в материале о решении WADA назвал российский флаг тряпкой

Washington Post в материале о решении WADA назвал российский флаг тряпкой


фото: sportbox.ru
Американская журналистка Салли Дженкинс в материале о решении WADA о дисквалификации сборной России назвала российский флаг тряпкой

Об этом сообщает Washington Post.

Салли Дженкинс раскритиковала решение Всемирного антидопингового агентства отстранить Россию на четыре года от международных соревнований.

"WADA самом деле не устранило Россию от Олимпийских игр в Токио. WADA только запретило гимн и флаг, мелодию и небольшую тряпку. Это идеальное решение для организации, заботой которой является нанесение косметики, вливания ботокса в проблему", - написала Дженкинс.

По ее мнению, то, что многие российские спортсмены смогут соревноваться, - правильно, учитывая, что они стали жертвами государственной системы применения допинга.

"WADA не подходит на роль организации, которая может разделить виновных и случайных жертв. Именно WADA - слабый участник истории. А еще важнее, что это испорченный инструмент, которому нельзя доверять. Никому не может нравиться поведение России, но WADA не является легитимным судьей ", - убеждена Дженкинс.

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