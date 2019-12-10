В УЗ показали, как будет выглядеть вокзал Киева после реконструкции: ожидают, что доходы от аренды возрастут в семь раз
Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.
Начать реконструкцию Центрального вокзала Киева планируют изнутри.
"Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкурсе (более 10 000 квадратных метров)", - сообщил Кравцов.
По его словам, те торговые точки, которые мешают передвижению пассажиров или портят интерьер вокзала - демонтируют. Зато возведут новые, более коммерчески выгодные.
"По нашим подсчетам, на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн", - сообщил Кравцов, добавив, что таким образом после проведения реконструкции вокзала Киева с середины доходы от аренды должны вырасти в 7 раз.
"Сейчас же с начала 2019 года вокзал нанес компании больше 87 млн грн убытков. Почему не делали этого раньше, ибо у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе ", - добавил глава Укрзализныци.
Следующими этапами реконструкции Центрального вокзала Киеве должно стать обустройство прилегающих площадей. Впоследствии на базе вокзала должен появиться торгово-развлекательный центр.
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