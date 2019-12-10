В УЗ показали, как будет выглядеть вокзал Киева после реконструкции: ожидают, что доходы от аренды возрастут в семь раз

10 декабря, 2019, 15:00

Укрзализныця в ближайшие месяцы объявит о начале конкурсов на аренду торговых площадей Центрального вокзала Киева

Об этом сообщил глава Укрзализныци Евгений Кравцов.

Начать реконструкцию Центрального вокзала Киева планируют изнутри.

"Уже в ближайшие несколько месяцев планируем через систему Prozorro, максимально открыто, выбрать партнера, который возьмет в аренду торговые площади на Центральном, Южном вокзале и конкурсе (более 10 000 квадратных метров)", - сообщил Кравцов.

По его словам, те торговые точки, которые мешают передвижению пассажиров или портят интерьер вокзала - демонтируют. Зато возведут новые, более коммерчески выгодные.

"По нашим подсчетам, на обустройство новых торговых мест потенциальный арендатор потратит около 70 млн грн", - сообщил Кравцов, добавив, что таким образом после проведения реконструкции вокзала Киева с середины доходы от аренды должны вырасти в 7 раз.

"Сейчас же с начала 2019 года вокзал нанес компании больше 87 млн грн убытков. Почему не делали этого раньше, ибо у нас были связаны руки политической бюрократией. Получили разрешение - готовы к работе ", - добавил глава Укрзализныци.

Следующими этапами реконструкции Центрального вокзала Киеве должно стать обустройство прилегающих площадей. Впоследствии на базе вокзала должен появиться торгово-развлекательный центр.