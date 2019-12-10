В России снова задержали шамана Габышева, который восстановил свой поход на Москву

10 декабря, 2019, 16:42

Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил восстановить свой поход на Москву, чтобы "выгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина

Об этом сообщил у себя в Twitter МБХ Медиа, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, что шамана задержали прямо на федеральной трассе, по которой он шел в столицу.

Шамана Габышева, який возобновил поход в Москву для "изгнания Путина", снова задержали. Видео: Алексей Прянишников pic.twitter.com/zAWQJlHdhJ - МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 декабря 2019 г.



Кроме того, как рассказали на Telegram-канале Правозащита Открытки, перед этим сотрудники ФСБ пытались передать Габышеву через его сестру повестку о явке в управление спецслужбы, а также задержали одного из его сторонников Евгения Ростокина по кличке Ворона.