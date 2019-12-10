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Espreso.tvОбществоВ России снова задержали шамана Габышева, который восстановил свой поход на Москву

В России снова задержали шамана Габышева, который восстановил свой поход на Москву

Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил восстановить свой поход на Москву, чтобы "выгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина

Об этом сообщил у себя в Twitter МБХ Медиа, опубликовав соответствующее видео.

На нем видно, что шамана задержали прямо на федеральной трассе, по которой он шел в столицу.


Кроме того, как рассказали на Telegram-канале Правозащита Открытки, перед этим сотрудники ФСБ пытались передать Габышеву через его сестру повестку о явке в управление спецслужбы, а также задержали одного из его сторонников Евгения Ростокина по кличке Ворона.

  • Ранее сообщалось, что якутский шаман вместе с двумя спутниками возобновил поход на Москву.
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