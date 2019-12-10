В России снова задержали шамана Габышева, который восстановил свой поход на Москву
10 декабря, 2019, 16:42
Российские силовики задержали шамана Александра Габышева, который решил восстановить свой поход на Москву, чтобы "выгнать" оттуда главу Кремля Владимира Путина
Об этом сообщил у себя в Twitter МБХ Медиа, опубликовав соответствующее видео.
На нем видно, что шамана задержали прямо на федеральной трассе, по которой он шел в столицу.
Шамана Габышева, який возобновил поход в Москву для "изгнания Путина", снова задержали. Видео: Алексей Прянишников pic.twitter.com/zAWQJlHdhJ- МБХ Медиа (@MBKhMedia) 10 декабря 2019 г.
Кроме того, как рассказали на Telegram-канале Правозащита Открытки, перед этим сотрудники ФСБ пытались передать Габышеву через его сестру повестку о явке в управление спецслужбы, а также задержали одного из его сторонников Евгения Ростокина по кличке Ворона.
- Ранее сообщалось, что якутский шаман вместе с двумя спутниками возобновил поход на Москву.
Читайте также
-
8 декабря, 2019 Как Украине не превратиться во вторую Россию?
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается
-
5 декабря, 2019 С чем Путин приедет в Париж?
Читайте также
-
7 декабря, 2019 Топ-10 украинских фильмов 2019 года, за которые не стыдно
-
6 декабря, 2019 Как стать Кингом? 5 книг о том, что следует знать
-
5 декабря, 2019 Виталий Портников: "Аншлюс" Беларуси откладывается