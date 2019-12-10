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Espreso.tvОбществоВ Киеве мотоциклист сбил насмерть пешехода, который переходил шестиполосную дорогу

В Киеве мотоциклист сбил насмерть пешехода, который переходил шестиполосную дорогу

В Дарницком районе столицы на улице Ревуцкого мотоциклист сбил пешехода

Как удалось узнать Вартовым Еспресо, мужчина переходил дорогу в неустановленном для этого месте, как в это время его сбил на скорости мотоцикл. Пешеход-нарушитель погиб на месте. Он переходил шестиполосную проезжую часть с двойной сплошной линией разметки.

Мотоцикл после столкновения с мужчиной пролетел еще метров 100 до полной остановки.

Самого байкера госпитализировали с предварительным диагнозом - переломы конечностей. На месте аварии работает СОГ.

 

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