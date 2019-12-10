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Espreso.tvМирВ Германии назвали санкции против "Северного потока-2" атакой на суверенитет ЕС

В Германии назвали санкции против "Северного потока-2" атакой на суверенитет ЕС


фото: reuters
Санкции США против российского газопровода "Северный поток-2" угрожают суверенитету Европейского союза

Об этом заявили в Восточном комитете немецкой экономики - объединении немецких промышленников, работающих с Россией.

В частности, комитет немецкой экономики расценивает санкции США против газопровода как атаку на суверенитет Евросоюза и неблагоприятный сигнал для достигнутых в Париже соглашений.

"Если дело дойдет до санкций, это станет прямой атакой на суверенитет Европейского союза и роковым сигналом для парижских усилий по достижению мира", - заявил глава комитета Оливер Хермес.

В комитете отметили, что санкции США против "Северного потока - 2" могут поставить под вопрос реализацию проектов по СПГ в ФРГ.

Напомним, Конгресс США включил в оборонный бюджет на 2020 год санкции против двух российских газопроводов - "Северный поток-2" и "Турецкий поток". Так, в понедельник, 9 декабря, обе палаты Конгресса одобрили включение санкций против российских газопроводов в оборонный бюджет.

В то же время, в документ ни были включены санкции против государственного долга России, которые были в первоначальном проекте бюджета. При утверждении проекта указанные пункты были сняты с рассмотрения.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что он еще не определился с санкциями по проекту газопровода "Северный поток-2". По его словам, этот вопрос Германия должна решать самостоятельно. Трамп на вопрос журналиста, собираются ли США ввести санкции против газопровода, конкретного ответа не дал.

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