В Чехии произошла стрельба в больнице: шестеро погибших
10 декабря, 2019, 10:50
Шесть человек погибли во вторник утром в результате стрельбы в одной из больниц чешского города Острава
Об этом сообщает České noviny со ссылкой на министра внутренних дел Яна Хамачека.
Выстрелы раздались около 7 утра в районе отделения хирургии.
Местный губернатор Иво Вондрака сообщил, что жертвами стрельбы стали шесть человек - четверо погибли на месте, еще двое - в больнице от полученных ран.
Сейчас непонятно, иди нападавший до сих пор в больнице, или убежал.
Полиция говорит, что они разыскивают мужчину среднего возраста в красной куртке ростом примерно 180 см.
Полиция закрыла все помещения больницы, десятки людей эвакуировали. Части пациентов приказали не выходить из палат.
Правоохранители закрыли также соседней университет.
К поиску нападавшего привлекли подразделение чешской полиции быстрого реагирования, а также вертолет.
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