В Чехии произошла стрельба в больнице: шестеро погибших

10 декабря, 2019, 10:50

Шесть человек погибли во вторник утром в результате стрельбы в одной из больниц чешского города Острава

Об этом сообщает České noviny со ссылкой на министра внутренних дел Яна Хамачека.

Выстрелы раздались около 7 утра в районе отделения хирургии.

Местный губернатор Иво Вондрака сообщил, что жертвами стрельбы стали шесть человек - четверо погибли на месте, еще двое - в больнице от полученных ран.

Сейчас непонятно, иди нападавший до сих пор в больнице, или убежал.

Полиция говорит, что они разыскивают мужчину среднего возраста в красной куртке ростом примерно 180 см.

Полиция закрыла все помещения больницы, десятки людей эвакуировали. Части пациентов приказали не выходить из палат.

Правоохранители закрыли также соседней университет.

К поиску нападавшего привлекли подразделение чешской полиции быстрого реагирования, а также вертолет.