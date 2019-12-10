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Espreso.tvОбществоВ Чехии произошла стрельба в больнице: шестеро погибших

В Чехии произошла стрельба в больнице: шестеро погибших

Шесть человек погибли во вторник утром в результате стрельбы в одной из больниц чешского города Острава

Об этом сообщает České noviny со ссылкой на министра внутренних дел Яна Хамачека.

Выстрелы раздались около 7 утра в районе отделения хирургии.

Местный губернатор Иво Вондрака сообщил, что жертвами стрельбы стали шесть человек - четверо погибли на месте, еще двое - в больнице от полученных ран.

Сейчас непонятно, иди нападавший до сих пор в больнице, или убежал.

Полиция говорит, что они разыскивают мужчину среднего возраста в красной куртке ростом примерно 180 см.

Полиция закрыла все помещения больницы, десятки людей эвакуировали. Части пациентов приказали не выходить из палат.

Правоохранители закрыли также соседней университет.

К поиску нападавшего привлекли подразделение чешской полиции быстрого реагирования, а также вертолет.

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