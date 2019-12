Умерла вокалистка поп-группы Roxette Мари Фредрикссон

10 декабря, 2019, 14:42

Вокалистка всемирно известной шведской поп-группы Roxette Мари Фредрикссон скончалась в возрасте 61 года

Об этом сообщает шведское издание Dagens Nyheter.

Певица умерла 9 декабря. О причинах смерти пока не сообщается, однако известно, что в свое время она лечилась от рака мозга.

"С прискорбием должны сказать, что одной из наших самых любимых певиц нет. Мари Фредрикссон умерла утром 9 декабря в результате предыдущей болезни", - написал прокомментировал смерть певицы менеджер Мари Димберг.

Шведский поп-рок группа Roxette в составе Мари Фредрикссон и Пера Гессле (гитара, авторство большинства песен) появился 1986 и существовал до сих пор. Дуэт исполнял песни на английском языке. Название Roxette происходит от названия песни группы Dr. Feelgood. Roxette продали около 75 млн экземпляров альбомов по всему миру, четыре сингла дуэта - The Look, Listen To Your Heart, It Must Have Been Love и Joyride - занимали первые места в американском хит-параде Billboard.