Умер Юрий Лужков
10 декабря, 2019, 11:22
На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков
Об этом сообщает 112.Украина.
Юрий Лужков руководил столицей России с 1992 по 2010 годы.
Российские СМИ утверждают, что Лужков умер в Мюнхене во время операции.
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