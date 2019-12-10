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Espreso.tvОбществоУмер Юрий Лужков

Умер Юрий Лужков

Юрий Лужков
фото: 24smi.org
На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Об этом сообщает 112.Украина.

Юрий Лужков руководил столицей России с 1992 по 2010 годы.

Российские СМИ утверждают, что Лужков умер в Мюнхене во время операции.

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