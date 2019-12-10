Умер Юрий Лужков

10 декабря, 2019, 11:22

На 84-м году жизни скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков

Об этом сообщает 112.Украина.

Юрий Лужков руководил столицей России с 1992 по 2010 годы.

Российские СМИ утверждают, что Лужков умер в Мюнхене во время операции.

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