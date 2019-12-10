Трамп примет Лаврова в Белом доме: будут говорить об Украине

10 декабря, 2019, 11:19

Во вторник, 10 декабря, президент США Дональд Трамп вместе с госсекретарем Майком Помпео проведет в Белом доме переговоры с главой МИД РФ Сергеем Лавровым

Первоначально предполагалось, что Лавров встретится только с Помпео, однако позже появилась информация об участии в переговорах и Трампа, сообщает Голос Америки.

Ожидается, что Трамп, Помпео и Лавров посвятят половину дня переговорам, включая рабочий обед и пресс-конференцию.

Американские официальные лица утверждают, что стороны будут обсуждать вопросы контроля над вооружениями, ситуацию в Украине и Сирии и другие вопросы.

По словам Помпео, есть работа, которую США могут выполнить совместно с Россией.

"Есть проблемы контроля над вооружениями между нашими странами. Мы также хотим привлечь к этой дискуссии Китай. Уверен, что мы будем говорить и об этом. Есть ряд тем, которые мы будем поднимать. Министр иностранных дел Лавров и я работали над этим долгое время", - сказал Помпео.