Сильнее Усика: экс-чемпион мира назвал 2 тяжеловесов, которые победят украинца
Об этом сообщает BoxingScene.
По мнению бывшего чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Тони Белью, Усик может победить американца Деонтея Уайлдера, но против британцев Джошуа и Тайсона Фьюри у него нет шансов.
"Единственные два парня, которые окажутся лучше Усика - Тайсон Фьюри и Джошуа. Ему не хватит габаритов, чтобы с ними драться. Но я действительно считаю, что он в состоянии побить Уайлдера. У него такая техника, что он смог бы заставить Уайлдера выглядеть глупо. Деонтей это знает и поэтому не станет трогать его", - убежден Беллью.
Усик победил Беллью в ноябре 2018 года. Это был последний поединок украинца в первом тяжелом весе. В октябре 2019 г. он дебютировал в супертяжелом весе и выиграл у американца Чазза Уизерспуна.
- Напомним, 8 декабря Всемирная боксерская организация обязала чемпиона мира Джошуа встретиться с Александром Усиком.
- Между тем, промоутер чемпиона мира в супертяжелом весе Джошуа Эдди Хирн заявил, что следующим соперником британца станет болгарин Кубрат Пулев .
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