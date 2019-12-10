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Espreso.tvСпортСильнее Усика: экс-чемпион мира назвал 2 тяжеловесов, которые победят украинца

Сильнее Усика: экс-чемпион мира назвал 2 тяжеловесов, которые победят украинца


фото: BoxingScene
Бывший чемпиона мира и соперник Александра Усика британец Тони Беллью назвал имена двух тяжеловесов, с которыми не справится украинский боксер

Об этом сообщает BoxingScene.

По мнению бывшего чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) в первом тяжелом весе (до 90,7 кг) Тони Белью, Усик может победить американца Деонтея Уайлдера, но против британцев Джошуа и Тайсона Фьюри у него нет шансов.

"Единственные два парня, которые окажутся лучше Усика - Тайсон Фьюри и Джошуа. Ему не хватит габаритов, чтобы с ними драться. Но я действительно считаю, что он в состоянии побить Уайлдера. У него такая техника, что он смог бы заставить Уайлдера выглядеть глупо. Деонтей это знает и поэтому не станет трогать его", - убежден Беллью.

Усик победил Беллью в ноябре 2018 года. Это был последний поединок украинца в первом тяжелом весе. В октябре 2019 г. он дебютировал в супертяжелом весе и выиграл у американца Чазза Уизерспуна.

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